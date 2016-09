Kreml: duumavalimised toimuvad ka Ukrainas asuvates esindustes

Venemaa valimised tulevad läbi aegade igavaimad

Venemaa parlamendi valimistest on Krimmi sündmuste mõjul ja oma ettemääratuse tõttu saanud niivõrd igav ettevõtmine, et suuremad parteid ei viitsinud isegi korralikku kampaaniat teha. Langenud elatustase põhjustab küll järjest rohkem rahulolematust, kuid ootuspäraselt on Kreml suutnud vältida selle ülekasvamist poliitiliseks protestiks.