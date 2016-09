Baieri konservatiivid ähvardavad Merkelist lahku lüüa

«Meie ei loobu ülempiirist, milleks on seatud 200 000 inimesele aastas. Muidu kaotame oma usaldusväärsuse,» ütles Seehofer Saksa ajakirjale Spiegel.

Seehofer teab, et pidev omavaheline tüli konservatiivide sees õõnestab neid endid. Aga õige on ka see, et poliitika peab muutuma, kui me tahame uuesti oma usaldust tagasi võita, ütles ta.

Merkel on lükanud CSU väljapakutud ülempiiri kategooriliselt tagasi.