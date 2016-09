35-aastase Michelle Martensi tütar tapeti eelmisel kuul tema sünnipäeval – tüdrukut oli vägistatud, pussitatud ja kägistatud; tema laip pandi lõpuks põlema. Kohaliku politseiülema sõnul oli juhtum kõige julmem kurjusest kantud tegu, mida ta eales näinud.

Martens rääkis nüüd uurijatele, et ta oli ise palganud kolm meest, kes tema tütart piinaksid. Ta tunnistas, et ei teinud seda raha pärast, vaid meelelahutuseks – et saaks pealt vaadata.

Martens sai seoses tütre surmaga ametliku süüdistuse.