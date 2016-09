Ukraina andis Hollandile üle varastatud kunstiteosed

«Üleandmine toimus just Hollandi saatkonnas Kiievis,» teatas Hollandi välisministeerium.

Hoorni linnas asuvast Westfriesi muuseumist varastati 2005. aasta jaanuaris 24 Hollandi maalikunsti kuldajast pärit teost ning 70 hõbeeset. Varastatud teoste koguhinnaks pakuti kümme miljonit eurot.

Ukraina teatas aprillis, et on leidnud neli varastatud maali, kuid ei täpsustanud, kuidas need enda valdusse saadi.

Muuseumile tagastati neli Hendrick Boogaerti, Floris van Schooteni ning Jacob Wabeni teost. Viienda, Isaak Ouwateri maali, andis Ukraina kunstikoguja Ukraina võimudele üle mais.

Muuseum teatas detsembris, et maalid on Ida-Ukrainas võitlevate marurahvuslaste valduses. Kaks teost on muuseumi juhi Ad Geerdinki sõnul tõsiselt kahjustada saanud ning nende taastamine võib maksma minna kuni 100 000 eurot.