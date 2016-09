Somaalias vallutasid islamistid piirilinna

Pühasõdalased vallutasid kõigepealt linnas asuva armeebaasi, kus tapeti mitmeid sõjaväelasi. Kokku sai rünnakus surma vähemalt 12 inimest.

Somaalia valitusväed taganesid Kenya piiri suunas, mis asub vaid umbes kolme kilomeetri kaugusel.

"Elwakis käisid pärastlõunal ägedad lahingud. Esialgu täpsemad andmed ohvrite arvu kohta puuduvad, kuid linn on täielikult vallutatud," kinnitas Somaalia kaitseametnik Abdukadir Elmi.

Ühe pealtnägija kirjeldusel sisenesid pühasõdalased linna maskeerituna Keenia sõduriteks.

"Nad kasutasid sõidukeid, mille olid võtnud rünnaku ajal Keenia armeeüksusele El-Ades ja ründasid sõjaväebaasi. Tapeti vähemalt 12 inimest," ütles tunnistaja Abdi Samow.

Aafrika Liit teatas juulis, et kavatseb Somaalias džihadistidega võitlevad väed 2020. aasta detsembriks välja viia. AL-i rahu- ja julgeolekunõukogu lahkumisstrateegia näeb ette, et AL-i Somaalia missiooni (AMISOM) 22 000 sõduri väljaviimist alustatakse 2018. aasta oktoobris ja see jõuab lõpule 2020. aasta lõpuks.

AL annab "julgeolekuvastutuse üle võimekale ja tõhusale Somaalia rahvusarmeele", öeldakse avalduses.

AMISOM-i väed viidi Somaaliasse 2007. aastal, et kaitsta valitsust Al-Qaeda Somaalia haru al-Shabaabi võitlejate eest, kes tänini teevad pealinnas Muqdishos, mujal Somaalias ja teistes piirkonna riikides rünnakuid tsiviil-, sõjaväe- ja valitsussihtmärkidele.

Üldise veendumuse kohaselt üritab Al-Shabaab vägivaldselt nurjata septembris ja oktoobris Somaalias korraldatavaid valimisi.