EgyptAiri reisilennuki tükkidest leiti lõhkeainejääke

Ajalehe andmetel oli tegemist trotüüliga.

Uudisteagentuuri Reuters informatsiooni kohaselt jäi lõhkeaine päritolu teadmata, sest Egiptuse võimud ei lasknud prantslastest uurijatel põhjalikumaid analüüse teostada.

Lehe andmetel lootis Egiptus, et Prantsusmaa teeb leiu kohta ametliku avalduse. Prantsusmaa olevat keeldunud ja leht pole saanud uurijatelt ametlikult kommentaare.

Varem on teatatud, et lennuki musta kasti helisalvestistel on kuulda sõna "tulekahju" ("fire").

Juba varem olid uurijad teise, lennuandmeid sisaldava musta kasti analüüsi põhjal öelnud, et lennukis oli suitsu ja suitsuandurid aktiveerusid lennu ajal. Uurimise käigus on ka lennuki keredetailidelt leitud jälgi tahmast ja kõrgest temperatuurist tingitud kahjustustest.

Pariisist Kairosse teel olnud Airbus 320 kadus radariekraanidelt 19. mail Kreeta saare ja Egiptuse põhjaranniku vahel. Lennukis oli 66 inimest, kellest 15 prantslased.

Piloodid hädakutsungit ei saatnud ning ükski äärmusrühmitus ei ole lennuki allakukkumise eest vastutust võtnud.