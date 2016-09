Suri näitekirjanik Edward Albee

Holder ütles ajalehel New York Times, et kirjanik suri pärast lühikest haigust.

Albee tuntuimaks lavateoseks jäi ilmselt "Kes kardab Virginia Woolfi?" ("Who's Afraid of Virginia Woolf?), mis tõi talle rahvusvahelise tuntuse. Näidendi populaarsus sai eriti hoo sisse, kui neli aastat pärast ilmumist linastati praegu klassikasse kuuluv film, milles peaosi kehastasid Elizabeth Taylor ja Richard Burton.

Ühevaatuseline "Loomaaialugu" lõi kirjanikule paljulubava maine ja esietendus Berliinis Schilleri teatris 1959. aasta septembris.

Järgmisel kümnendil jõudsid lavale näidendid nagu "Kurva kohviku ballaad" ("The Ballad of the Sad Cafe" 1963), "Väike Alice" ("Tiny Alice" 1964) ja "Habras tasakaal" ("A Delicate Balance" 1966).

"Habras tasakaal" sai Pulitzeri preemia. Pulitzeri preemiaga on pärjatud ka näidendid "Merevaade" ("Seascape 1974) ja "Kolm pikka naist" ("Three Tall Women" 1990-1991).

Filmiks sai ka "Habras tasakaal", kus mängisid Katharine Hepburn ja Paul Scofield.

Albee kujutas näidendites muu hulgas abieluprobleeme, lastekasvatamist, religiooni ja kõrgklassi elu.