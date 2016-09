USA kuulutas Prantsuse islamisti rahvusvaheliseks terroristiks

40-aastane Al-Nusra rinde militarist, kes kasutab ka pseudonüümi Omar Omsen, sai kurikuulsaks eelmisel aastal intsidendiga, kus lavastas enda surma eesmärgiga Süüriast lahkuda.

Andmete kohaselt juhib Diaby 50-liikmelist Prantsuse vabatahtlike gruppi, kes reisisd Süüriasse ja liitusid Al-Nusra rindega, mis oli Al-Qaeda regiooni allharu. Grupeering teatas juulis, et on Al-Qaedast lahku löönud ja nimetas end ümber Jabhat Fateh al-Shamiks.

«Kuigi kuulduste kohaselt tapeti Diaby 2015. aasta augustis, naasis mees selle aasta mais, väites, et tema surm oli lavastatud eesmärgiga pääseda Türkki operatsioonile,» edastasid allikad.

«Diaby sattus Prantsuse luure tähelepanu keskmesse oma tegevuse tõttu riigi äärmusrühmituse juures ja oma internetis levivate propagandavideote pärast,» lisati. «Diaby videosid on nimetatud põhjuseks, miks nii paljud prantslased on ühinenud Süürias ja Iraagis tegutsevate sõjaväeliste rühmitustega.»

Telekanal France 2 andis eetrisse salvestise Lääna-Süüria treeninglaagrist, milles näidatakse umbes 30 prantsuse džihadisti, kellest paljud on pärit Diaby kodupiirkonnast Nice`i lähedalt.

Kuigi mees ise ei ole olnud otseselt seotud Prantsusmaal korraldatud rünnakutega, on ta väljendanud poolehoidu 2015. aastal toime pandud tulistamise suhtes satiiriväljaande Charlie Hebdo toimetuses. «Ma soovin, et oleksin saanud seda ise teha,» sõnas mees France 2-le.

Prantsuse politseiallikad on öelnud, et Diaby nimi on ette tulnud ka märtsikuus, mil Pariisi politsei kuulas üle vägivallaaktide kavandamises kahtlustatavaid.

Nüüdsest on USA sanktsioonide tõttu keelatud Ühendiikide firmadel ja kodanikel mehega suhtlemine ja äritegevus.