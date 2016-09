Pariisi politseinikel kästi ise liiklustrahve maksta

2016. aasta esimese poole jooksul on Pariisi politseinike seas registreeritud 49 protsenti enam liiklusrikkumisi kui möödunud aastal. Le Perisieni teatel sõnas politseiülem Michel Cadot, et rikkumised on juba liiga arvukad.

«Kõige raskemate rikkumiste eest peaks teenistuses olevad autojuhid hakkama ise enda trahve maksma,» kirjutas Cadot.

Olukorra muudab problemaatiliseks see, et korrakaitsjate väitel rikuvad nad seadust ainult siis, kui tegelevad kurikaelte tagaajamisega. Kõige tavalisemad rikkumised on punase tule alt läbi sõitmine, kiiruseületamine ja ebaseaduslik parkimine.

Prantsusmaa pealinna kordnikud ei ole olnud enda pahameele näitamise suhtes tagasihoidlikud, andes välja seeria iroonilise sisuga hüüdlauseid.

«Relvastatud röövlid, vargad ja narkodiilerid – palun peatuge punase tule all, et me saaksime teid jälgida,» kirjutas ametiühing.

«Terroristid – palun ületage teed ainult siis, kui mehike fooril on roheline,» seisis teisel plakatil.

Unsa poliseijaoskonna esindaja esitas retoorilise küsimuse, kas ehk peaksid korrakaitsjad kurikaelu hakkama taga ajama metrood või jalgrattalaenutust kasutades.

Politsei sõnul on liikluseesikirjade rikkumiste kasvu mõjutanud väljakutsete sagenemine möödunud aasta novembrist alates. Kordnike liidu liikme väitel on pidevad väljakutsed kahtlaste pakkie või isikute osas tavalised, ning neile ei jää muud võimalust, kui reageerida nii kiiresti, kui võimalik.

«Jääb mulje, et ülemustel puudub igasugune austus meie töö vastu,» sõnas üks uurijatest Le Parisienile, lisades, et trahvide kasv on otseselt seotud väljakutsete kasvuga novembri terrorirünnakute järel.

Prefektuuri esindaja sõnul oli palju vastukaja tekitanud märkuse näol tegu vaid meeldetuletusega liikluseeskirjade osas.