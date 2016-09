Belgias rakendati esmakordselt alaealisele eutanaasiat

Belgia eutanaasiakomisjon ei avalikustanud haige lapse isikuandmeid, kuid komisjoni sõnul oli lapsel surmav haigus, vahendas Het Nieuwsblad.

«Õnneks on lapsi, kelle puhul eutanaasiat kaaluda, väga vähe, kuid see ei tähenda, et peaksime neile keelama õiguse väärikale surmale,» sõnas komisjoni esimees Wim Distelmans.

Alates eutanaasia seaduse muutmisest 2014. aastal on Belgia ainus riik maailmas, mis lubab eutanaasiat ükskõik mis eas lastele, juhul kui laps suudab langetada ratsionaalseid otsuseid ning on ravimatu haiguse viimastes staadiumites.

Hollandis lubatakse halastussurma rakendada inimeste peal, kes on üle 12 aasta vanad.

Seadusemuudatus võeti Belgias vastu pärast ägedat debatti otsustusvõime definitsiooni üle ning seda tohib rakendada vaid lootusetus meditsiinilises situatsioonis, mis tekitab pidevat talumatut valu, mida pole võimalik kergendada ning mis lõpeb lähemas tulevikus surmaga.

Palve eutanaasiaks peab esitama laps ise ning selle peab üle vaatama ka psühhiaater või psühholoog. Samuti peavad eutanaasiale heakskiidu andma ka vanemad.