Aktivistid ründasid Kiievi Vene saatkonda ilutulestikuga

Ukraina meedias eetrisse lastud video näitas ligi 20 noort meest plakatitega «Täna ilutulestik, homme Grad raketid».

Homme on Vene kodakondseltel võimalik anda Kiievi Vene suursaatkonnas ja teistes riigi diplomaatilistes esindustes hääl Venemaa riigiduuma valimistel. Eile väljendas Kreml arvamust, et valimiste turvalisuse kindlustamine on Kiievi ülesanne.

«Ukraina on selleks kohustatud Viini konventsioonist lähtuvalt,» sõnas president Vladimir Putini kõneisik Dmitri Peskov.

Ukraina peaminister Volodõmõr Groisman on aga öelnud, et ei kavatse Vene Föderatsiooni valimisi valvata ning riigi seadusandlus täidab oma funktsioone tavapäraselt.

Kommenteerides hommikust intsidenti Jalta Euroopa Strateegia konverentsil Kiievis, kirjeldas ta proteste kui väikest huligaansust, mis ei vääri kommentaare.

Ukraina on korduvalt väljendanud arvamust, et ei tunnista Vene riigiduuma valimisi 2014. aastal annekteeritud Krimmi poolsaarel.