Ekspresident on rahustite mõju all ning kasutab hingamisaparaati pärast insulti ning sisemist verejooksu, sõnas Peresi ihuarst. Tema seisund on tõsine, kuid stabiilne, lisas ta.

Nobeli rahupreemia laureaat Peres oli Iisraeli president aastatel 2007-2014. Seitse aastakümmet kestnud poliitikukarjääri jooksul oli ta ka välisminister, rahandusminister ning kolmel korral peaminister.