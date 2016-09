Putin avaldas toetust «Vene-sõbralikule» USA presidendikandidaadile

«Me jälgime hoolikalt seda, mis USA-s toimub ning me, loomulikult, tunneme sümpaatiat nende vastu, kes avalikult teatavad, et on vaja ehitada suhet Venemaaga võrdsetel alustel,» ütles Putin ajakirjanikele.

Tegemist oli selge viitega Trumpile, kes on korduvalt teada andnud valmisolekust teha Putiniga koostööd ning märkinud, et Vene president on «rohkem liider» kui USA riigipea Barack Obama.

Putin on seni keeldunud kummagile kandidaadile avalikult toetust avaldamast.

Trumpi suhtumine Putinisse on pälvinud karmi kriitikat, eriti demokraatide presidendikandidaadilt Hillary Clintonilt.

Putin ja Trump ei ole teadaolevalt kohtunud, küll on aga seda teinud Putin ja Clinton, kui viimane oli USA välisminister. Putin süüdistas Clintonit isegi Vene presidendivalimistesse sekkumises 2012. aastal.