Merkel kasutas hiljem paljukorratud fraasi «me suudame seda teha» esmakordselt eelmisel aastal augusti lõpus, märkides, et Saksamaa suudab toime tulla umbes miljoni põgeniku saabumisega, kellest paljud põgenesid Süüria kodusõja eest.

Kuna Euroopa Teise maailmasõja järgne rängim migratsioonikriis on jätkunud, sattus Merkel surve alla ja tema reiting on kukkunud.

Eelmisel nädalal kutsus ta oma võimukoalitsiooni seisma vastu survele põgenikepoliitika muutmiseks. Tegemist oli reageeringuga migratsioonivastase erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) edule Mecklenburg-Vorpommerni liidumaa kohaliku parlamendi valimistel.

Laupäeval majandusväljaandes Wirtschaftswoche ütles aga Merkel, et ta eelistab hüüdlauset «me suudame seda teha» enam mitte korrata.

Aja jooksul on sellest saanud «lihtne hüüdlause, peaaegu tähenduseta formular», lisas ta.

Merkeli sõnul on ta väga hästi teadlik sellest, et sakslastel on seoses migratsioonikriisiga kanda ränk koorem.