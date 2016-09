«Ma ei arva, et Itaalia jaoks oleks õige teeselda mittemärkamist, kui asjad ei lähe paremuse poole,» ütles Renzi Firenzes, väljendades rahulolematust selle üle, et Slovakkia pealinnas sel nädalal nii vähe saavutati.

EL-i liidrid arutasid reedel Bratislavas ühenduse tulevikku seoses Suurbritannia otsusega liidust lahkuda. Nad lõpetasid kohtumise, avaldades teekaardi tegelemiseks selliste küsimustega nagu migratsioon, julgeolek ja vähene majandusareng.

Renzi hinnangul aga saavutati vähe,

«Me ütlesime enam-vähem samu asju nagu eelmistel tippkohtumistel,» kurtis Itaalia valitsusjuht, kes oli lootnud konkreetset tegutsemist nii migratsiooni kui majanduskasvu küsimustes.

Protesti märgiks keeldus ta pärast tippkohtumist osalema ühisel pressikonverentsil Prantsuse presidendi ja Saksa kantsleriga, öeldes, et ta ei jaga nende seisukohti sellistes võtmeküsimustes nagu migratsioon ja majandus.

Laupäeval märkis Renzi, et Itaalia ei kavatse «olla viigileht teiste jaoks», viidates ilmselt nii Pariisile kui Berliinile.

Renzi märkis, et kuigi Itaalia austab EL-i eelarvedistsipliini reegleid, on ta jätnud endale õiguse välja öelda, et need reeglid ei toimi.

Samuti ei olnud ta rahul, et Bratislavas ei käsitletud migratsioonikriisi arutamisel seda, kuidas peatada migrantide voolu Aafrikast. Itaalia on olnud Aafrika põhjarannikult üle Vahemere saabuvate migrantide peamine vastuvõtja.