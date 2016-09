USA juhitud liitlaste õhulöögis sai laupäeval surma 62 Süüria valitsusvägede sõjaväelast ja rohkem kui sada haavata, kinnitas Venemaa armee.

«Koalitsiooniväed arvasid, et ründavad Islamiriigi positsioone. Õhurünnakud peatati viivitamatult pärast seda, kui Venemaa informeeris meid, et pihta said Süüria valitsusväelased ja sõidukid,» teavitas Pentagon.