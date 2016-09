Venemaa kutsus kokku ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralise kohtumise

ÜRO Julgeolekunõukogu koguneb Süüria asjus veel laupäeval, kinnitasid diplomaadid.

"Venemaa saadik ÜRO juures taotles selle küsimusega seoses erakorralise istungi korraldamist. Me nõuame Ühendriikidelt täielikku ja üksikasjalikku selgitust ning seda ÜRO Julgeolekunõukogu ees," ütles Zahharova.

USA juhitud liitlaste õhulöögis sai laupäeval surma 62 Süüria valitsusvägede sõjaväelast ja rohkem kui sada haavata, kinnitas Venemaa armee.

USA kaitseministeerium möönis, et õhulöök võis kogemata tabada Süüria valitsusvägesid.

"Koalitsiooniväed arvasid, et ründavad Islamiriigi positsioone. Õhurünnakud peatati viivitamatult pärast seda, kui Venemaa informeeris meid, et pihta said Süüria valitsusväelased ja sõidukid," teavitas Pentagon.

Süüria valitsus süüdistas samuti USA-juhitavat koalitsiooni režiimivägede ründamises.

Damaskuse sõnul võimaldas see äärmusrühmituse Islamiriik (IS) džihadistidel edasi tungida.

"Kohe pärast liitlaste õhulööke alustasid pühasõdalased pealetungi. Kui need rünnakud olid isegi vaid eksitus sihtmärgi valimisel, siis on see otsene tagajärg sellele, et USA ei soostu tegema Venemaaga koostööd terrorirühmituste vastu," lisati Venemaa armee teadaandes.

USA ei täida oma osa Süüria leppest ning kui habras relvarahu peaks kokku varisema, vastutab selle eest Washington, ütles varem päeval Venemaa kindral Viktor Poznihhir.

"Kui Ameerika osapool ei rakenda kõiki vajalikke meetmeid omapoolsete kohustuste täitmiseks, siis kogu vastutus relvarahu katkemise eest lasub Ühendriikidel," ütles Poznihhir televisioonis üle kantud briifingul.