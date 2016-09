Rio paraolümpial sai surma iraanlasest rattur

Itaalia kokk muudab Rio toidujäägid kodututele maitsvaks roaks

Itaalia kokk Massimo Bottura, kelle nimel on kolm Michelini tärni ja kelle restoran kuulutati hiljuti maailma parimaks, on harjunud teenindama jõukaid, kuid nüüd on mees otsustanud asuda aitama kodutuid, vahendab The Local.