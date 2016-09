Philadelphias sai tulistamises surma kaks inimest

Ründaja tuvastati kui 25-aastane linnaelanik Nicholas Glenn, kel oli kuritegelik minevik. Mehe motiivid on teadmata, kuid hüvastijätukirjas väljendas mees vihkamist politseinike vastu. Rünnak leidis aset linnajaos, kus elab peamiselt mustanahaliste kogukond.

"Ma ei tea, mis tema ideoloogia oli või mõtetes toimus. Paistab, et ta vihkas politseiametnikke," ütles politseiülem Richard Ross ajakirjanikele.

"Selge on ka see, et ta kavatses võimalikult paljudele inimestele viga teha. Me ei tea veel miks. Esialgu pole andmeid, et tegemist oleks mingit laadi äärmuslasega," jätkas Ross.

Politsei informatsiooni kohaselt lähenes Glenn tänaval seisvale politseiautole ja tulistas 18 lasku 46-aastase politseiseersandi Sylvia Youngi pihta, kelle päästis kuulivest ja teenistusrelv, mis sai kaks tabamust.

Mees põgenes seejärel ja politsei asus teda jälitama. Jooksu pealt tulistas mees baari suunas tabades turvameest jalga ja võttis pantvangi naise, keda kasutas inimkilbina. Pantvangi tulistas Glenn samuti jalga.

Seejärel tulistas Glenn 14 korda valge sõiduauto pihta, milles olnud 25-aastast naist tabas seitse kuuli ja ta suri. Autos olnud mees on kriitilises seisundis.

Politsei piiras mõrtsuka tänaval sisse ja üritas teda jalgadesse tulistada, kuid kahtlusalune sai siiski lõpuks surma.

Ühendriikides on sel aastal aset leidnud mitu vahejuhtumit, mille käigus on valged politseinikud segastel asjaoludel lasknud maha mustanahalise mehe. Politseinikud lasid 5. juulil Baton Rouge'is maha 37-aastase relvitu mustanahalise Alton Sterlingi. Strelingi ja mustanahalise Philando Castile tapmine Minnesota osariigis vallandasid USA-s rassilise politseivägivalla vastased rahutused.

Kriis süvenes pärast seda, kui mustanahaline sõjaveteran Micah Johnson lasi Dallases maha viis ja haavas veel seitset politseinikku. Johnson ütles enne surma politseile, et mustanahaliste tapmine politsei poolt on teda tõsiselt vihastanud.

Louisiana osariigis Baton Rouge'is lasti maha kolm ja haavati veel kolme politseinikku. Politseiülema kolonel Mike Edmonsoni andmetel oli tulistajaks Kansas Citys elanud 29-aastane mustanahaline mees. Politseiametnikke on rünnatud ka mitmel pool mujal riigis.