St. Cloudi linna politseiülem Blair Anderson ütles ajakirjanikele, et ründaja tegi mõningaid vihjeid Allahile. «Meil on andmeid, et ründaja küsis vähemalt ühelt inimeselt enne ründamist, kas too on moslem.»

Siiski rõhutas politseiülem, et juurdlus on lõpetamata ning ta ei ole valmis kindlalt ütlema, kas tegu oli terrorirünnakuga või mitte.