Valimiskastid on igas regioonis avatud Moskva aja järgi kell 8.00-20.00. Venemaal on 11 ajatsooni ning viimasena suletakse valimiskastid Kaliningradi oblastis.

450-liikmelise riigiduuma valimistel saab osaleda umbes 110 miljonit valimisõiguslikku inimest.

225 saadikukohta selgitatakse välja parteinimekirjade alusel ning teised 225 valitakse ühemandaadilistes valimisringkondades. Kandidaate on 14 erakonnast kokku umbes 4500. Neist umbes 2000 on üksikkandidaadid.

Esmakordselt saavad Vene duumavalimistel osaleda ka Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare elanikud. Kiiev on öelnud, et nemad Krimmi hõlmamist Vene riigiduumavalimistesse ei tunnusta.

Edukaimaks erakonnaks kujuneb tõenäoliselt valitsev Ühtne Venemaa, millele järgnevad Kremlile lojaalsed Kommunistlik Partei ja marurahvuslik Liberaaldemokraatlik Partei.

Täna toimub riigis ka umbes 5000 kohaliku omavalitsuse valimised. Lisaks selgitatakse välja ka 39 regiooni kohaliku parlamendi liikmed ning üheksa regiooni juhid.

Venemaa eelmised parlamendivalimised toimusid 2011. aasta detsembris. Neile järgnenud aastatel puhkes riigis majanduskriis ning Moskva annekteeris Ukrainale kuuluva Krimmi poolsaare, astus läänega suurimasse vastasseisu pärast külma sõda ning sekkus sõjaliselt Süürias.

Võimudel on värskelt meeles 2011. aasta valimiste järel toimunud suurmeeleavaldused, mis said alguse pärast seda, kui ilmnesid teated ulatuslikust valimispettusest. Tegemist oli suurima väljakutsega 2000. aastal võimule tulnud presidendi Vladimir Putini valitsemisele.

Rahva rahulolematus on ka sel korral tuntav, eriti Putini 16-aastase ametiaja pikima majanduskriisi tõttu, kuid võimud on oluliselt piiranud inimeste õigust meelt avaldada ning toetuvad riigi ühtsuse ja legitiimsuse hoidmiseks rahvuslusele ja vastasseisule läänega.

Võimud pelgavad 2011. aastal toimunud meeleavalduste kordumist ning sel korral üritab Kreml näidata, et valimised mööduvad suurema valimispettuseta. Valimiskomisjoni juhiks määrati inimõiguslane Ella Pamfilova.

Lisaks lubati valimistel osaleda oluliselt rohkematel opositsiooni esindajatel, kellest umbes 20 rahastab endine naftamagnaat ja Putini kriitik Mihhail Hodorkovski. Samas on opositsioon nõrk ja lõhestunud ning selle esindajad rõhutavad, et Kremli ülekaal on niivõrd suur, et õiglasi valimisi pole riigis võimalik korraldada.

Pärast valimiskastide avamist teatati võimalikust valimispettusest Altais. Seal kandideeriva liberaalse Jabloko partei poliitiku sõnul käivad valimisjaoskondades noored, kes annavad hääli vanurite nimel, kes muidu hääletama ei tuleks.

Pamfilova teatas seejärel, et Altai valimistulemused võidakse tühistada.