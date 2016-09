Hispaanias kuurortpiirkonnas hukkus kortermaja plahvatuses kolm inimest

Plahvatus toimus Kataloonia kuurortpiirkonnas linnas Premia de Mar asuvas kortermajas, kirjutab Independent. See asub umbes 25 kilomeetri kaugusel Barcelonast.

Barcelona päästeteenistuse pressiesindaja ütles uudisteagentuurile AFP, et plahvatus toimus kohaliku aja järgi kell 8.25 ning selles hukkus kolm ja viga sai 15 inimest. Ta lisas, et kahe inimese seisund on raske.

Kortermaja ja selle naabruskonna elanikud on evakueeritud, kirjutas Independent.

Praegu pole teada, mis plahvatuse põhjustas.