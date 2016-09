Lävepakuküsitlus: Ühtne Venemaa saab ligi 45 protsenti häältest

VTsIOMi küsitluses sai president Vladimir Putini erakond 44,5 protsenti häältest, Liberaaldemokraatlik Partei 15,3 protsenti, kommunistid 14,9 ja Õiglane Venemaa 8,1 protsenti.

«Me saame kindlalt öelda, et Ühtne Venemaa on võitnud,» ütles peaminister Dmitri Medvedev riigitelevisioonis, lisades, et erakonnal on parlamendi uues koosseisus «absoluutne enamus».

Need neli erakonda olid ainsad, mis suutsid ületada viieprotsendise valimiskünnise.

Opositsioonierakond Jabloko kogus 3,5 protsenti häältest ning endise peaministri Mihhail Kasjanovi juhitav Parnass 1,2 protsenti.

Kolm tundi enne valimisjaoskondade sulgemist oli hääletamas käinud alla 40 protsendi valijatest, mis on selgelt madalam näitaja kui eelmistel parlamendivalimistel 2011. aastal.