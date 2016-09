Tuhanded Vene kodanikud on täna andnud hääle Venemaa riigiduuma valimistel osaledes.

Artemi Troitski: ees ootavad hübriidvalimised

Vene internetiavarustes liigub selline nali: «Järjekordne tõend, kui lootusetult rumalad on ameeriklased: nad ei tea seniajani isegi seda, kes saab nende presidendiks!» Taibukad venelased teavad seevastu äärmise täpsusega: hääleta või ära hääleta, tulemus on juba ette teada ja alati kasulik kõrgemale juhtkonnale. Tõsi, selle juures on mõningaid nüansse, kirjutab kolumnist Artemi Troitski.