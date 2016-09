Slovakkia peaminister tahab EL-i piirivalve töö algust sel aastal

"Eesmärk on väga selge: panna Euroopa piiri- ja rannavalvejõud tegutsema selle aasta lõpuks, kõigega, mida see hõlmab," ütles Fico Tšehhi telekanalile CT.

"Kõik õiguslikud protseduurid, mis on sellega seotud, on ellu viidud," lisas ta.

Fico tegi avalduse pärast seda, kui Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker kutsus EL-i uusi piiri- ja rannavalvejõude alustama kiiresti tööd. Oktoobriks peaks Bulgaariasse jõudma 200 piirivalvurit ja 50 sõidukit.

Fico ütles, et reedel Bratislavas korraldatud EL-i tippkohtumine "tõestas, et mis puutub migratsioonilainet, siis EL-i poliitika oli läbi kukkunud".

"Seda me ütlesime juba algusest peale," sõnas Slovakkia valitsusjuht, viidates Visegrádi nelikule, kuhu lisaks Slovakkiale kuuluvad Ungari, Poola ja Tšehhi.

"Kaitskem välispiire ja takistagem ebaseaduslike migrantide sisenemist, see on ainus tee," rõhutas ta. "Me olime (selle seisukoha tõttu) silmitsi kriitikaga. Kuid täna on see EL-i ametlik poliitika."