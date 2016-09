Merkeli erakond põrus Berliini valimistel

Koos sotsiaaldemokraatidega koalitsiooni moodustanud CDU tõrjuti võimult. Selle asemel noppis hääli parempopulistlik Alternatiiv Saksamaale (AfD), mis pääses esimest korda liidumaa rahvaesindusse.

CDU võitis 17,6 protsenti häältest – tegu on erakonna läbi aegade halvima tulemusega. Võitjateks osutusid 22 protsendiga sotsiaaldemokraadid, kuigi ka nemad kaotasid toetust seitsme protsendi võrra.

Merkeli populaarsus on alates tema otsusest lubada riiki rohkem kui miljon põgenikku olnud languses. AdD aseesimees Joerg Meuthen ütles, et tema erakonnal on tulevase aasta üldvalimisteks tugev stardipunkt. «Oleme kindlad, et lõpetame järgmise aasta kahekohalise tulemusega,» lausus ta.