Duterte: ma ei suuda tappa kõiki narkokaubitsejaid

«Asi on selles – ma ei saa neid kõiki tappa. Isegi kui ma tahaksin,» tunnistas Duterte ajakirjanikele. «Mul polnud aimugi, et uimastiäriga tegeleb juba sadu tuhandeid inimesi. Ning mis hullem, asjaga on seotud valitud ametikandjad valitsuses,» rääkis ta.

Möödunud nädalal kõneles üks väidetavalt aastaid presidendi juhitavasse surmarühma kuulunud mees senati ees, et pidi tollase Davao linna meerist Duterte käsul sooritama atentaate. Viimane kutsus nüüd ametikandjaid üles relva kasutamisel mitte liigselt kõhklema.

«Kui kurjategija hakkab vastu, võid sa ta tappa,» kõneles Duterte. «Helistage julgelt meile või politseile. Või kui teil juhtub olema relv, tehke seda ise… teil on minu toetus,» kuulutas president.

Inimõiguslased on süüdistanud Dutertet spetsiaalsete surmaeskadronide loomises ning narkomaanide ning nende varustajate teadlikus tapmises. Tema esindajad on väiteid kohtuvälistest hukkamistest eitanud.

Presidendi julm poliitika on seni pälvinud rahva toetust. Politseiülem Ronald Dela Rosa ütles senatile, et mingisugust tapanimekirja ei ole, kuid vaatamata ametimeeste vigadele on kodanikud ikka nende poolt. «Oleme ainult inimesed. Tunnistame, et teeme vigu, me ei ole täiuslikud,» vastas Dela Rosa kriitikale.