Kasjanov: uuel riigiduumal pole legitiimsust

Karmo Tüür: Illusioon vabadest valimistest ongi vaid illusioon

Nüüdseks on selge, et Ühtne Venemaa on taganud endale 450-kohalises riigiduumas üle 300 koha ja ülejäänud mandaadid jagunevad seniste koalitsiooniparteide vahel. Parlamendivälised erakonnad pole aga viieprotsendilist valimiskünnist ületada suutnud. Palusime valimiste käiku kommenteerida Eesti Välispoliitika Instituudi ekspert Karmo Tüüril.