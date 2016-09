USA võimud tabasid rünnakutes kahtlustatava afgaani taustaga mehe

«Tänane informatsioon viitab sellele, et see võis olla seotud välisriigiga, kuid vaatame, kuhu see jõuab,» ütles Cuomo ajakirjanikele pärast seda, kui New Yorgi politsei oli täna varem teatanud, et võimud otsivad seoses plahvatusega afgaani taustaga USA kodanikust Ahmad Khan Rahami. Veidi hiljem teatas politsei, et meest otsitakse taga ka seoses New Jersey rünnakuga.

Rahami tabati New Jersey's Lindenis, teatas telekanal NBC. Lindeni võimud pole jõudnud veel asja kommenteerida. Rahami on pärit New Jersey's asuvast Elizabethist.

Nädalavahetusel New Yorgis ja New Jersey's toimunud plahvatusete ning mitmete lõhkemata jäänud pommide avastamise tõttu usuvad võimud, et neis kahes piirkonnas võib tegutseda terroriühenduse rakuke, teatasid võimuesindajad täna CNNile.