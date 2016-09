«Kuulsin täna üllatusega, et esines mõningaid piiranguid ning et erakondade poliitiliste platvormide kajastamine ajakirjanduses oli halvasti organiseeritud. Usun, et see ei ole faktidega kooskõlas ning on kallutatud,» ütles välisministeeriumi erakorraliste volitustega suursaadik Aleksei Nesterenko pärast OSCE vaatlejate pressikonverentsi.

«Mind häiris OSCE erikoordinaatori härra Ilkka Kanerva kõne, mis oli täiesti abstraktne. Ma ei kuulnud ainsatki positiivset sõna, ainult negatiivseid,» lisas Nesterenko.

Vene välisministeerium nimetas OSCE avaldusi meediapiirangutest valimiskampaania ajal kallutatuiks.