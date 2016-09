Kreeka Lesbose saarel puhkes põgenikelaagris põleng

Ligikaudu 3000 kuni 4000 migranti on Moria laagrist põgenenud, ütles politseiallikas AFPle. Esialgsete andmete kohaselt ei ole ükski põgenik tulekahjus viga saanud.

Associated Pressi andmeil uurivad politseinikud ühe võimalusena seda, et süütamise taga oli mõni laagris viibinud põgenik. AFP politseiallika sõnul pole aga mingit kahtlust, et süütamine oli tahtlik ja et selle taga olid laagri elanikud.

Praegu pole veel selge, kui suur on tule tekitatud kahju. AFP allika kinnitusel on tulekahju kustutamine keerukas, kuna leeke võimendab tugev tuul.

Lesbose laagris elab kokku enam kui 5400 põgenikku, ehkki ametlikult on seal ruumi vaid 3500 inimesele.