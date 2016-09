USA asub isesõitvaid autosid seadustama

USA transpordiminister Anthony Foxx ütles, et valitsus kavatseb paika seada turvastandardid tuleviku autode jaoks, mida ei juhi ükski inimene – seda isegi juhul, kui osariikide kohalikud seadused käsitlevad vaid juhiga autosid.

Osa reegleid käsitleb ka juhi abisüsteeme, mille sarnaseid kasutavad näiteks Tesla autod. Säärased süsteemid suudavad sõita ise suure osa ajast, ehkki juht peab siiski rooli juures istuma ja olema valmis sõitu üle võtma.

Foxx ütles 15 punktist koosnevat isesõitvate autosüsteemide turvareeglistiku tutvustades, et valitsus tahab töötada koos tehnoloogia arendajatega, sealhulgas tehnoloogiafirmadega nagu Uber ja Google.

Transpordiminister rääkis, et juhte ja autosid on pikka aega reguleerinud seadused üksikutes osariikides. "Autonoomse auto dünaamika on, et nüüd juhib sõidukit tarkvara. Ja kui tarkvara juhib autot, on see valdkond, mida kavatseme reguleerida," ütles ta.

Hinnatava 15 punkti sekka kuuluvad sõiduki suutlikkus olukordi ära tunda ja neile reageerida, toimetulek tehniliste probleemide korral, andmete kogumise ja jagamise võimalused ja kasutajate privaatsus. Samuti on oluline faktor häkkimiskindlus.

Samuti on üks hinnatavatest kriteeriumitest eetilisus – see, kuidas isesõitvad autod on programmeeritud lahendama teel tekkida võivaid dilemmasid. Nii peavad programmeerijad kaaluma muuhulgas seda, mida peaks sõiduk tegema siis, kui valida on kokkupõrke vahel näiteks bussi või jalgratturiga.