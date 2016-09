Kiiev tahab Krimmis valimiste korraldajaile sanktsioonid seada

«Ukraina mõistab sügavalt hukka Vene föderatsiooni korraldatud [riigiduuma] valimiste korraldamise ajutiselt okupeeritud territooriumil Krimmi ja Sevastoopoli autonoomses vabariigis,» teatas Ukraina välisministeerium avalduses.

«Ukraina edastab kõikidele enda rahvusvahelistele partneritele nimekirja inimestest, kes on otseselt seotud valimisfarsi korraldamisega Krimmis ning kes osalesid illegaalsetel valimistel, nii et need isikud saaks kanda sanktsiooninimekirja,» lisas ministeerium.

Ukraina välisministeerium lisas, et Venemaa otsus valimised korraldada rikub rängalt rahvusvahelise õiguse põhimõtteid. Seetõttu on nelja Krimmist valitud duumasaadiku volitused sisuliselt kehtetud ning olukord seab kahtluse alla kogu riigiduuma legitiimsuse.