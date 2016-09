Pariisi eeslinnas Franconville´is avalikul koosolekul esinenud ekspresident taunis kõnes ka poliitilist äärmusislamit, mille eesmärk on vabariiki provotseerida.

«Minust saab tegude president, ma ei lepi 238 terroriohvriga Prantsusmaal alates 2015. aasta jaanuarist,» ütles Sarkozy, lubades halastamatut sõda islamiterrorismi vastu.

«Ma ei lepi keskaegse käitumisega, mis nõuab naistelt burkinide kandmist,» lisas Sarkozy.

Ekspresident taunis vähemuste türanniat ja ütles, et kui ta võidab 2017. aasta presidendivalimised, saab temast rahvusliku kogukonna president, sest Prantsusmaal loeb vaid Prantsuse kogukond.

«Kui tahate saada prantslasteks, siis räägite prantsuse keelt ja elate nagu prantslased. Me ei lepi enam lõimumisega, mis ei toimi, me nõuame assimileerumist. Kui saate prantslasteks, siis on teie esivanemad gallid. Te peate ütlema: ma armastan Prantsusmaad, ma õppisin tundma Prantsusmaa ajalugu, ma pean ennast prantslaseks,» lisas Sarkozy.