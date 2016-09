May ÜRO-s: Suurbritannia jääb avatud ja aktiivseks riigiks

Briti peaminister Theresa May ütles teisipäeval ÜRO Peaassambleel, et Suurbritannia jääb otsuse järel Euroopa Liidust lahkuda rahvusvahelisel areenil aktiivseks ja avatud riigiks.

May, kes sai 13. juulil peaministriks pärast senise valitsusjuhi David Cameroni otsust EL-ist lahkuda soovijate võiduga lõppenud referendumi järel ametist lahkuda, ütles ÜRO peakorteris peetud kõnes, et Suurbritannia on alati olnud "väljapoole vaatav ning globaalne partner" rahvusvahelistes suhetes.

"Selliseks me ka jääme. Kui briti rahvas hääletas EL-ist lahkumise poolt, ei hääletanud nad sissepoole pöördumise või meie partnerite juurest minema kõndimise poolt," lausus peaminister.

Ta lubas, et Suurbritannia jääb enesekindlaks, tugevaks ja usaldusväärseks partneriks rahvusvahelisel areenil - "ustavaks universaalsetele väärtustele, mida me üheskoos jagame".

May sõnul jääb Suurbritannia - üks viiest ÜRO Julgeolekunõukogu vetoõigusega liikmest - tähtsates küsimustes, nagu vaesuse, terrorismi ja kliimamuutuse vastane võitlus, tähtsaks toimijaks.

Peaminister kinnitas, et Suurbritannia jääb "kindlameelseks, alaliseks ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeks", täidab ka edaspidi oma kohustusi NATO-s, saadab rohkem rahuvalvajaid Somaaliasse ja Lõuna-Sudaani ning püüab lahendada konflikte üle maailma.

Ta lubas pöörata erilist tähelepanu inimkaubanduse vastasele võitlusele, öeldes, et kurjategijad on loonud orjuse kaasaegse vormi.

"Me peame olema oma jõupingutustes kuritegelikest jõukudest nutikamad ja veelgi koordineeritumad, et neid peatada," lausus valitsusjuht.

May sõnul eraldab Suurbritannia Nigeeriale esimesed 6,5 miljonit dollarit uuest fondist, mille eesmärk on aidata peatada inimsmugeldamist teatud riikidest Suurbritanniasse.

ÜRO hinnangul on maailmas umbes 21 miljonit sunnitöö ohvrit.

Briti peaminister kutsus paremini eristama tagakiusamise eest põgenevaid pagulasi majandusmigrantidest. Asüülitaotlejad peaksid tema sõnul alati taotlema varjupaika esimeses riigis, kuhu nad jõuavad, mis tähendaks Süüria põgenike puhul Türgit, Libianoni ja Jordaaniat.

"Riikidel peab olema võimalik oma piire kontrollida," rõhutas May.

Briti valitsusjuhi sõnul ei ole "ülemaailmne terrorioht" jätnud puutumata ühtegi riiki ning äärmuslastel on võime "edastada oma mürgiseid ideoloogiaid otse radikaliseerumise suhtes haavatavate inimeste magamistuppa".

Ta kutsus valitsusjuhte juurima välja "kogu äärmusluse spektrit - vägivaldsest äärmuslusest mittevägivaldse ning islamistliku ja neonatsistliku äärmusluseni - vihkamist ja hirmu kõigis selle vormides".

May kritiseeris ka "kohutavaid tapatalguid" Süürias, kutsudes maailma liidreid hoogustama jõupingutusi rahu jaluleseadmiseks riigis ja formuleerima "julget uut unilateraalsust".