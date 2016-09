Trump: USA illegaalid on kahjulikud nagu Trooja hobused

Paljud vabariiklased kiidavad tema käremeelse immigratsioonipoliitika heaks. Uuringutest selgus, et enamik erakonna liikmeid kiitis heaks detsembris tehtud Trumpi üleskutse keelata moslemitel sisenemine Ühendriikidesse.

Üleskutse sai palju kriitikat ning sestpeale on Trump hoidunud moslemite otsesest sihikulevõtmisest, kuid on võtnud sõna kahtlusaluste profileerimise poolt ning lubas keelata immigrantide ja reisijate USA-sse saabumise riikidest, mida peetakse ohtlikeks, näiteks Süüriast.

Kandidaat on korduvalt hoiatanud Süüria põgenikest tulenevate ohtude eest ning toob oma väite toetamiseks äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võitlejad, kes imbusid Euroopasse põgenikevoo varjus. Trumpi hinnangul ei kontrolli USA immigratsiooniametnikud uute saabujate tausta piisavalt.

«Tahame olla kindlad, et võtame riiki sisse ainult inimesi, kes armastavad meie riiki,» lausus Trump eile.

«On selge fakt, et meie praegune immigratsioonisüsteem ei tee tõelisi püüdlusi riiki siseneda soovivate inimeste vaadete kindlakstegemiseks. Meil pole aimugi, kes need inimesed on ja mida nad mõtlevad,» arvas Trump.

Telekanali CBS ja päevalehe New York Timesi tellitud hiljutisest uuringust selgus, et immigratsioon on valijate jaoks prioriteetide järjekorras alles neljas, mistõttu pole selge, mis mõju avaldab Trumpi üleskutse inimestele, kes pole veel otsustanud, kelle poolt nad hääletavad.

Samas on nimistus teisel kohal riiklik julgeolek ja terrorismivastane võitlus. Valimispäevani ehk 8. novembrini on aega alla 50 päeva ning Trump üritab hägustada piiri immigratsiooni ning riikliku julgeoleku ja terrorismivastase võitluse vahel.