Rootsi armee hoiatas spioonide eest

«Igal nädalal saan teateid rohkem või vähem tõsisema spionaažitegevuse kohta,» kommenteeris Rootsi Põhja sõjaväeringkonna ülem Mikael Frisell uudiseportaali The Local vahendusel telekanali SVT eile avaldatud teadet, et kaitsejõudude töötajatele on saadetud memo, milles kutsutakse neid üles olema valvel võimaliku luuretegevuse pärast.

Ka viitas SVT kinnitamata andmetele, nagu oleks Põhja-Rootsis toimunud NATO õppuse käigus ähvardanud venelased Luleå pubis ühte NATO ohvitseri. Väidetavalt olevat ähvardajad näidanud ohvitserile pilte tema perest ning nõudnud infot õppuse kohta.

«Ma võin teile öelda, et Norrbottenis (lään, mille pealinn on Luleås – toim) toimunud õhuõppuse Ace käigus sain ma julgeolekuaruande, et ühe isikuga on kontakti võetud, kuid ma ei taha rohkem lisada,» kommenteeris Frisell.

Möödunud nädalal teatas Rootsi kaitsevägi, et välisriikide spioonid kogusid luure- ja muud infot ka augustis Rootsi lõunaosas toimunud sõjaväeõppustel. Sel kuul avas Rootsi kaitsevägi ka spetsiaalse telefoniliini, mille abil saavad inimesed anda vihjeid kahtlase käitumise kohta, mis võib olla seotud luuretegevusega.

«Kõik peavad aru saama, et see, mis praegu toimub, leiab tõesti aset Rootsis ja me peame hakkama seda tõsiselt võtma,» lisas Frisell.

Rootsi meedia andmetel on vahejuhtumeid olnud veelgi. Näiteks kirjutas päevaleht Svenska Dagbladet eile kahtlastest isikutest Läänemerel Gotlandi saarel hiljuti toimunud õppustel.

«Inimesed välismaa numbrimärgiga autodes lähenesid sõduritele ja küsisid erinevaid küsimusi õppuste kohta,» ütles kolonelleitnant Hans Håkansson.

Rootsi kaitsevägi on tunnistanud, et nn julgeolekuintsidendid on viimastel aastatel sagenenud, kuid selle põhjuseks võib olla kasvanud tähelepanelikkus. «Me teame ka, et püütakse otsida kontakti, toimub luuretegevus ning et kaitse all olevatel objektidel on olnud loata isikuid,» märkis kaitseväe esindaja Jesper Tengroth päevalehele Aftonbladet.

Rootsi peaminister Stefan Löfven eitas aga üleeile väiteid, nagu avaldaks Venemaa kasvavat sõjalist survet põhjusel, et Rootsi otsustas tugevdada Gotlandi kaitset.