Filipiinide president näitas ELile keskmist sõrme

«Ma ütlen neile, käige persse. Te teete seda patukahetsuseks,» sõnas president eile oma kodulinnas Davaos kohalikele ametnikele.

Duterte kritiseeris iseäranis Prantsusmaad ja Suurbritanniat, kutsudes neid silmakirjalikeks ning väitis, et nende koloniaalvõimu ajal tapeti tuhandeid araabia ning muust rahvusest inimesi.

«Nad asuvad moraalselt kõrgemale positsioonile, et leevendada oma süütunnet. Kuid kelle ma tapsin? Kui see tõsi on, siis 1700 inimest ning kes nad on? Kurjategijad. Te nimetate seda genotsiidiks,» ütles ta.

«Nüüd on ELil jultumust mind hukka mõista. Ma kordan. Käige persse,» ütles ta ning näitas keskmist sõrme.

Sel moel reageeris Duterte ELi parlamendi möödunudnädalasele otsusele väljendada muret politseioperatsioonide käigus Filipiinidel tapetud inimeste erakordselt kõrge arvu pärast. Duterte peab peatama kohtuväliste tapmiste ja hukkamiste laine ning alustama nende suhtes koheselt juurdlust, seisis europarlamendi resolutsioonis.

Duterte võitis presidendivalimised mais, lubades astuda jõulisi samme uimastikuritegevuse vastu ja tappa selle käigus ka 100 000 kurjategijat.

Alates võimuletulekust 30. juunil on Filipiinidel tapmislaines hukkunud umbes 3000 inimest. Umbes kolmandik neist politsei käe läbi.

Algselt lubas Duterte uimastikuritegevuse kaotada kuue kuuga, kuid vajab enda sõnul selleks veel poolt aastat.

Teises kõnes lubas Duterte kaitsta politseinikke ja sõdureid süüdimõistmise eest.

«Kui te tapate tuhat ning teid on kokku sada, siis mõistetakse teid kõiki õigeks. Teie poliitilised õigused ning kodanikuõigused taastatakse ning saate kaubapeale ka ametikõrgenduse,» sõnas ta sõdurite ees peetud kõnes.