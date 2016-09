Juhusliku mööduja tapnud Soome neonats jäeti vahi alla

Väidetavalt tõukas 26-aastane Jesse Torniainen 28-aastast Jimi Karttuneni, kes oli protestijate suunas sülitanud. Karttunen kukkus, lõi pea ära ja suri nädal aega hiljem ajuverevalumi tagajärjel.

Vägvaldse paremäärmusliku Soome Vastupanuliikumise keskset kuju Torniainenit kahtlustatakse rünnakus ja tahtmatus tapmises raskendavatel asjaoludel.

Kehavigastuste tekitamise ja teiste kuritegude tõttu politseile hästi tuntud Torniainen kiitles Karttuneni ründamisega sotsiaalmeedias, kuni ohver 16. septembril suri.

Täna kohtus ta end Karttuneni surmas süüdi ei tunnistanud.

Soome poliitikud, seal hulgas peaminister Juha Sipilä on rünnaku hukka mõistnud.

Poliitilistel motiividel rünnakud on Soomes harvad, aga pärast 32 500 migrandi saabumist 2015. aastal on need sagenenud.