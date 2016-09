«Ma olen olnud kaitseminister ja võin öelda oma isikliku arvamuse, et me ei vaja Euroopa armeed,» lausus riigipea Buzzfeedile ÜRO Peaassamblee kõrvalt antud intervjuus.

«Jah, me peame tugevdama oma riiklikke sõjavägesid. Kuna suurem osa ELi riikidest on NATO liikmed, investeerime palju oma riiklike sõjavägede tugevdamisse ja arendamisse,» lisas Vējonis.

«Samal ajal peame tegema koostööd meie ELi piiride tugevdamisel,» lisas riigipea.

Euroopa ühisarmee ideesse suhtub skeptiliselt ka riigi välisminister Edgars Rinkevics, kelle sõnul on palju vastuseta küsimusi, näiteks ka see, kes otsustab selle armee kasutamise üle. Samuti viitas ta asjaolule, et taoline armee kopeeriks NATOt.

Saksamaa ja Prantsusmaa kaitseministrid tegid hiljuti ELi välisteenistusele saadetud dokumendis ettepaneku suurendada ELi kaitsealast koostööd, luues muu hulgas ka ühise sõjalise peakorteri.

Dokumendis soovitatakse muu hulgas veel ELi ühise kaitse-eelarve, satelliitjälgimissüsteemi ja sõjaväeakadeemia loomist ning logistika ja sõjaväemeditsiini ressursside jagamist. Siiski märgitakse avalduses, et eesmärk pole asendada iga riigi kaitseorganeid, nimetades neid liikmesriikide julgeoleku võtmeks.

Euroopa ühtse sõjaliste jõudude struktuuri loomisele on toetust avaldanud ka Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker ning ühenduse välispoliitikajuht Federica Mogherini.