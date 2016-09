Venemaa lubas saata Vahemerele lennukikandja

Šoigu lisas, et Admiral Kuznetsov liitub seal kuue Vene sõjalaeva ja kolme või nelja toetuslaevaga. «Lahingvõime suurendamiseks plaanime laevarühma lisada Admiral Kuznetsovi ja saatelaevad,» ütles kaitseminister, täpsustamata konkreetset aega.

Otsust tähendab järjekordset lööki Süüria rahukõnelustele. Venemaa toetatavad Süüria presidendi Bashar Al-Assadi režiimiväed teatasid üleeile nädal aega väldanud relvarahu lõpetamisest.

Paberil kehtivale relvarahule on andnud löögi nii Ameerika Ühendriikide juhitava koalitsiooni rünnak Süüria valitsusvägedele möödunud nädalal Deir Ezzori linna juures ning sellenädalane rünnak ÜRO humanitaarveokitele. Viimase korraldaja pole selgunud. USA peab selle eest vastutavaks Süüria režiimivägesid või Venemaad, mida mõlemad eitavad.

Kerry nõudis Venemaalt lahinglendude peatamist

Ameerika Ühendriikide välisminister John Kerry nõudis täna Venemaalt Süüria valitsusvägede lahinglendude peatamist, et päästa Süüria relvarahu kokkuvarisemisest.

Kerry ütles ÜRO Julgeolekunõukogu poole pöördudes, et katseid vahendada Süüria sõjale lahendust on võimalik päästa vaid juhul, kui Venemaa tunnistab vastutust hiljutiste õhurünnakute eest.

«Minu hinnangul on protsessi usaldusväärsuse taastamiseks vajalik peatada viivitamatult nendes võtmetähtsusega piirkondades lendavate lennukite missioonid, et olukorda de-eskaleerida ja aidata humanitaarabil takistamatult kohale jõuda,» lausus Kerry. «Kui see juhtub, on olemas võimalus taastada protsessi usaldusväärsus,» sõnas ta.

Venemaa välisminister Sergei Lavrov Ütles täna ÜRO Julgeolekunõukogu istungil, et esmaspäevane rünnak ÜRO humanitaarveokitele oli provokatsioon ja Venemaa nõuab selle uurimist.

Samuti teatas Lavrov, et Süüria relvarahu päästmine on võimalik ainult kõigi huvitatud poolte üheaegsete sammudega, rohkem ühepoolseid pause sõjategevuses ei tule. Venemaa süüdistas relvarahu ajal korduvalt Süüria opositsiooni selle rikkumises.