Rooma linnapea on olümpiamängude korraldamise vastu

Itaalia olümpiakomitee president Giovanni Malago ütles eelmisel nädalal, et taotlusest loobutakse, kui Raggi seda ei toeta.

Raggi pidas täna Roomas taotluse pooldajatele, vastastele ja ajakirjandusele kirgliku kõne, millest ei olnud võimalik kaksipidi aru saada.

«See on meie seisukoht: sellele kandidatuurile oleks vastutustundetu jah öelda,» lausus linnapea. «Sellega nõuaksime me, et Rooma ja Itaalia elanikud võtaksid enda kanda (olümpiamängude korraldamise) võlad. Me lihtsalt ei saa seda toetada,» lisas ta.

Pärast Rooma loobumist on suursoosikuks Pariis, kuid 2024. aasta olümpiale kandideerivad veel ka Los Angeles ja Budapest.