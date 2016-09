ÜRO on valmis Süürias humanitaarkonvoidega jätkama

"Ettevalmistused nende konvoidega jätkamiseks on tehtud ja me oleme valmis toimetama viivitamatult abi sissepiiratud ja raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse," kinnitati ÜRO humanitaarabiameti (OCHA) ametlikus teadaandes.

OCHA peatas teisipäeval öise õhurünnaku järel abikonvoile ajutiselt kõik humanitaarabisaadetised Süürias.

Esmaspäevase õhulöögi korraldaja osas pole endiselt selgust. Venelased süüdistavad ameeriklasi ja USA omakorda Venemaad.

USA kaitseministeerium lükkas kolmapäeval tagasi Venemaa väited nagu oleks Süürias pihta saanud humanitaarkonvoi lähedal lennanud USA ründedroon.

"Ükski meie mehitatud või mehitamata lennuk ei viibinud Aleppo ümbruses, kui õhurünnak aset leidis," kinnitas Pentagoni eestkõneleja kapten Jeff Davis.

Venemaa teatas varem päeval, et esmaspäevase rünnaku ajal ÜRO abikonvoile Süürias oli samas piirkonnas õhus USA ründedroon Predator.

"19. septembri õhtul liikus selles piirkonnas 3600 meetri kõrgusel kiirusel 200 kilomeetrit tunnis rahvusvahelise koalitsiooni ründedroon," ütles Vene kaitseministeeriumi pressiesindaja kindralmajor Igor Konašenkov. Droon lahkus tema sõnul piirkonnast pool tundi pärast rünnakut.

ÜRO teatel tabas esmaspäevaõhtune rünnak Orum al-Kubra linna suundunud abikonvoid. Konvoi 31-st veoautost purunes vähemalt 18. Süüria Punase Poolkuu teatel hukkus vähemalt 20 inimest, kelle seas oli üks organisatsiooni töötaja.

USA ametnikud ütlesid teisipäeval, et kaks Vene ründelennukit Su-24 lendasid rünnaku ajal üle piirkonna. Venemaa on eitanud, et abikonvoid võisid tabada Vene või Süüria sõjalennukite raketid.

"Vene ja Süüria õhujõud ei sooritanud ühtegi õhulööki ÜRO abikonvoile, mis liikus Aleppo edelaosas," kinnitas Konašenkov.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles, et rünnak ÜRO abikonvoile Aleppo lähedal oli provokatsioon ja Venemaa nõuab selle asjaolude põhjalikku uurimist.