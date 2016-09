Pentagon lükkas tagasi info droonist Süüria humanitaarkonvoi lähedal

"Ükski meie mehitatud või mehitamata lennuk ei viibinud Aleppo ümbruses, kui õhurünnak aset leidis," kinnitas Pentagoni eestkõneleja kapten Jeff Davis.

Venemaa teatas varem päeval, et esmaspäevase rünnaku ajal ÜRO abikonvoile Süürias oli samas piirkonnas õhus USA ründedroon Predator.

"19. septembri õhtul liikus selles piirkonnas 3600 meetri kõrgusel kiirusel 200 kilomeetrit tunnis rahvusvahelise koalitsiooni ründedroon," ütles Vene kaitseministeeriumi pressiesindaja kindralmajor Igor Konašenkov. Droon lahkus tema sõnul piirkonnast pool tundi pärast rünnakut.

ÜRO teatel tabas esmaspäevaõhtune rünnak Orum al-Kubra linna suundunud abikonvoid. Konvoi 31-st veoautost purunes vähemalt 18. Punase Risti teatel hukkus vähemalt 20 inimest, kelle seas oli üks Punase Risti töötaja.

USA ametnikud ütlesid teisipäeval, et kaks Vene ründelennukit Su-24 lendasid rünnaku ajal üle piirkonna. Venemaa on eitanud, et abikonvoid võisid tabada Vene või Süüria sõjalennukite raketid.

"Vene ja Süüria õhujõud ei sooritanud ühtegi õhulööki ÜRO abikonvoile, mis liikus Aleppo edelaosas," kinnitas Konašenkov.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles, et rünnak ÜRO abikonvoile Aleppo lähedal oli provokatsioon ja Venemaa nõuab selle asjaolude põhjalikku uurimist.

"19. septembril leidis taas aset üks vastuvõetamatu provokatsioon, ma pean silmas humanitaarabikonvoi pommitamist Aleppo lähedal... Me nõuame humanitaarkonvoi rünnaku äärmiselt põhjalikku ja erapooletut uurimist," ütles Lavrov ÜRO Julgeolekunõukogu istungil.

Ta rõhutas, et Venemaa on juba avaldanud kogu info, mis tal rünnaku kohta on.