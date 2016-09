Pettai: AfD fenomen on mitmekesine

Viimase kolme ja poole aastaga on AfD jõudnud kümne liidumaa parlamenti 16-st, vahendas ERRi uudisteportaal «Aktuaalset kaamerat».

«AfD fenomen on mitmekesine. Ühest küljest võtab ta teemasid nagu otsedemokraatia, mis on roheliste teema, ühendab selle näiteks kliimamuutuse vastandumisega, mis pole roheliste teema ja siis ütleb, et tahame tegelikult miinimumpalkasid tõsta ja maksta, mis on puhtalt Linke teema. Niimoodi on ta kokku noppinud lemmikteemasid ja saanud igalt poolt,» selgitas Tartu ülikooli võrdleva poliitika professor Vello Pettai.

