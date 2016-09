WHO: valdav enamus maailma elanikest hingab iga päev kehva õhku

Probleem on suurim linnades, kuid ka maapiirkondade õhukvaliteet on kehvem, kui paljud arvavad, ütlesid WHO eksperdid.

«ÜRO alla kuuluva WHO uued andmed annavad põhjust meile kõigile olla äärmiselt mures,» lausus WHO rahvatervise- ja keskkonnaameti juht Maria Neira.

Arenenud riikidega võrreldes on õhukvaliteet vaesemates riikides palju kehvem, kuid õhusaaste mõjutab sisuliselt kõiki maailma riike ja ühiskonnakihte, ütles Neira. «Tegemist on rahvatervise hädaolukorraga.»

Neira ärgitas valitsusi piirama autode arvu teedel, parandama jäätmekäitlust ning püüdlema toiduvalmistamise valdkonnas puhtamate kütteallikate poole.

Teisipäevane raport tugineb 3000 paigas üle maailma tehtud mõõtmistele. Andmeist tuvastati, et 92 protsenti maailma populatsioonist elab kohas, kus õhukvaliteet on WHO normist allpool, kirjutati dokumendis.

Andmed keskenduvad ohtlikele osakestele, mille diameeter on alla 2,5 mikromeetri ehk PM2.5.

PM2.5 kategooriasse kuuluvad toksiinid nagu sulfaat ja söemust, mis suudavad tungida sügavale kopsu ja kardiovaskulaarsesse süsteemi.

Standardist kehvemaks peetakse õhku, milles on kuupmeetri kohta PM2.5 osakesi aastas keskmiselt üle 10 mikrogrammi.

Osades piirkondades toetati satelliitandmeid kohapeal tehtud mõõdistustega, kuid suures osas arengumaailmast see ei õnnestunud, mistõttu pidi WHO kasutama ebatäpsemaid meetodeid.

Sellest hoolimata ütles Neira, et WHO-l pole niivõrd palju teavet õhusaastest kunagi varem olnud.

WHO hinnangul on välis- või siseruumide õhu kehva kvaliteediga seotud üle kuue miljoni inimese enneaegne surm. Ruumidest väljaspool oleva õhu kvaliteedist on rohkem andmeid ning sellega seostatakse ülemaailmselt üle kolme miljoni enneaegset surma.

Samas võib siseruumide õhu kvaliteet olla samaväärselt halva mõjuga, eriti arengumaades, kus toidutegemisel kasutatakse sagedasti kütteallikana sütt.

Pea 90 protsenti õhusaastega seostatud surmadest leiavad aset madala- ja keskmise sissetulekuga riikides, ütles WHO. Kõige rohkem mõjutab õhukvaliteet Kagu-Aasia ja Vaikse ookeani lääneosas asuvaid riike, nagu Hiina, Malaisia ja Vietnam, selgus andmeist.

WHO rahvatervise ja keskkonnaameti koordinaatori Carlos Dora sõnul pole mõned laialt kasutatud saastevastased strateegiad tõhusad.

Ta tõi näiteks Pekingis kasutatavad igapäevased õhukvaliteedi hoiatused. Linna elanikke see eriti ei aita, sest tõeline oht tõusetub kehva kvaliteediga õhu sissehingamisest pika aja jooksul, ütles ta.

Siseruumides püsimisine päeval, mil välisõhu kvaliteet on erakordselt halb, ei aita, lausus Dora. Lisaks ei näinud WHO veenvaid tõendeid, et näomaskid aitaksid õhu filteerimisele eriti kaasa, ütles ta.