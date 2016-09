Kaitseminister: Suurbritannia on Euroopa armee idee vastu

«Me kavatseme vastustada jätkuvalt EL-i armee või EL-i sõjalise peastaabi ideed, mis lihtsalt õõnestaks NATO-t,» ütles Fallon Bratislavas EL-i liikmesriikide kolleegidega kohtudes.

Vastuseks küsimusele, kas Suurbritannia paneb algatusele veto senikaua, kuni on Euroopa Liidu liige, lausus Fallon: «Siin pole EL-i sõjaväele enamuse toetust.»

«On hulk teisi riike, kes arvavad koos meiega, et see (sõjalise koostöö tihendamine) kärbib riikide suveräänsust,» lisas Fallon. «Oleme nõus, et Euroopa peab tegema rohkem. See seisab silmitsi terrorismi ja rändega, kuid NATO dubleerimine või õõnestamine on selleks vale tee.»

EL-i juhid kohtusid ilma Suurbritanniata 16. septembril Bratislavas, kus arutati kava edasiliikumiseks pärast brittide otsust ühendusest lahkuda. Kohtumisel lepiti kokku, et kuue kuu jooksul luuakse EL-i uus visioon, kuhu muu hulgas kuulub kaitsekoostöö tihendamine. Suurbritannia on sellele alati vastu olnud.

Fallon rõhutas, et Suurbritannia kavatseb ka edaspidi panustada Euroopa julgeolekusse NATO liikmesriigina.

«Me lahkume Euroopast, kuid oleme jätkuvalt pühendunud Euroopa julgeolekule ning sõdurite paigutamisele järgmisel aastal Eestisse ja Poola,» lisas ta.