New York Times: viis meeldejäävat hetke tänasest presidendidebatist

1. Kui moderaator Lester Holt küsis Trumpilt, mida too sellega mõtles, kui ütles, et Clintonil on vajaka presidendi väljanägemisest, kordas Trump väidet ja lisas juurde, et Clintonil pole visadust.

Clinton pareeris Trumpi väite sellega, et luges ette oma pingutused välisministrina ning teatas lõpuks, et Trump võib siis visadusest hakata rääkima, kui ta samapalju on saavutanud.

«Ta üritas üle minna välimuse juurest visadusele, kuid tegu on mehega, kes on naisi nimetanud sigadeks, koerteks ja laiskvorstideks,» ütles Clinton. Trump kaitses oma seisukohti, kuid lisas siis, et oli plaaninud Clintoni ja tema pere kohta midagi erakordselt karmi öelda, kuid loobus kavast.

2. Clinton survestas Trumpi väitega, et ta toetas 2003. aastal Iraaki sissetungimist. «Donald toetas Iraaki sissetungimist. Seda on tõestatud nüüdseks üha uuesti ja uuest,» ründas Clinton. «Vale», torkas Trump vahele. «Vale.» (Tegelikult oli Trump väljendanud kõhklevat nõusolekut sissetungi eel, kuid vastasseisu selle järel -toim).

Trump kinnitas uuesti, et tema oli Iraaki tungimise vastu. «Igasugune muu jutt on peavoolumeedia mõttetu pahn,» ütles ta. «Andmed räägivad teist juttu,» sõnas moderaator Lester Holt.

Trump hakkas seepeale oma loomusest rääkima. «See on mu tugevaim vara, ehk isegi kaugelt kõigest muust üle,» teatas ta enne Clintoni ründamist. «Ohoo! Olgu,» reageeris Clinton seepeale, tuues publiku seas kaasa naerurõkkeid.

3. Clinton sõnas, et Trump on kiitnud paljudel juhtudel Vene presidenti Vladimir Putinit ning läks sedavõrd kaugele, et süüdistas vastaskandidaati selles, nagu oleks too avalikult kutsunud üles Putinit USA kommunikatsioonisüsteemidesse häkkima. Trump raputas selle peale pead ja lisas, et demokraatide ühendusse murti küll sisse, kuid pole tõestatud, kas selle taga oli Venemaa, Hiina või mingi mitmesajakilone üksik kodus istuv häkker.

4. Kui Trump oli Clintonile vahele seganud ja kaitsnud oma mõtet alandada rikaste maksumäärasid, tegi Clinton nalja: «Mul on tunne, et selle õhtul lõpuks süüdistatakse mind kõiges, mis üldse juhtunud on.» «Miks ka mitte?» päris Trump. Holt tuletas seepeale Trumpile meelde, et ta on sellega juba korduvalt Clintonile määratud vastamisajale vahele seganud.

5. Trump kiitles oma kampaaniasõitudega ja teatas: «Olete mind näinud, olen igal pool olnud. Sina otsustasid koju jääda ja see on ka okei.» Clinton vastas, et tema valmistas end tõepoolest debatiks ette ja ta valmistab end ette ka presidendiks saamiseks.