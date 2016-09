Rootsis märgati haruldast naisi jahtinud muskusveist

Naisenäljas muskusveist, kes on oma nime saanud tema poolt paaritumishooajal eritatava tugeva haisu poolest, nähti Lääne-Rootsis Lillhärdali linna läheduses. «Ta otsib naisi aga Lillhärdalis pole neid, loodetavasti liigub ta seetõttu edasi,» sõnas maakonna esindaja kohalikule raadiole P4.

Veisest on ümbruskonnas saanud omamoodi kuulsus, sest ta on seal juba mõnda aega tiirutanud ja mitmed kohalikud on looma näinud. Elanikke on aga siiski hoiatatud, et nad armuvalus muskusveist otsima ei läheks, sest looma tuju poole just kiita.

Rootsi muskusveiste populatsioon on teadlaste andmetel vähenenud vaid üheksa isendini.