Ameerika kuulutati leetritevabaks

Tänu kümnenditepikkusele aktiivsele leetritevastasele vaktsineerimisele, said Põhja- ja Lõuna- Ameerika regioonid täna ametlikult täielikult leetritevabaks ning haiguse leviku võimalus on kõrvaldatud, teatasid Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ametnikud.

«Ameerikate regioon on tõend, et riiklike vaktsineerimisprogrammidega on võimalik leetrite levik peatada,» sõnas WHO direktor Margaret Chan.

Leetrid on leetriviiruse põhjustatud lümfotroopne lööbega kulgev väga nakkav nakkushaigus inimestel. Leetriviirus levib inimeselt inimesele hingatava õhu kaudu või nakatunu nina- ja suueritistega kokku puutudes. Leetriviirus siseneb ülemiste hingamisteede kaudu ja liigub lähedal paiknevatesse lümfisõlmedesse.